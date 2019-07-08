Москвичи рассказали о звонках медцентров, навязывающих свои услуги
В последнее время жители столицы стали жаловаться на частые звонки из коммерческих медицинских центров. Так, специалисты предлагают горожанам услуги, которые можно получить абсолютно бесплатно в рамках проекта «Здоровая Москва». Специалисты пользуются известностью программы «Здоровая Москва» и предлагают москвичам платное обследование.
Известно, что на самом деле проект не берет денег с пациентов. В парках Москвы открыто 46 павильонов «Здоровая Москва», которые будут функционировать на протяжении всего лета с раннего утра и до позднего вечера.
Среди услуг проекта: анализ крови, ЭКГ и УЗИ и флюорография. Каждый пациент получает подробное медицинское заключение.
Помимо этого, в отличие от коммерческих центров, после обследования «Здоровая Москва» направляет пациента к профильному специалисту в поликлинику, а не на дорогостоящий прием к врачу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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