Воскресенье 7 июля , 20:07
Ясно + 19 °
Город
Московский урбанистический форум – 2019
Московский урбанистический форум – 2019
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Здоровье

Диетолог рассказала, чем опасен в рационе переизбыток молочной продукции

Иван Зубков
• 19:23 • 7 июля 2019
«Вечерняя Москва» узнала у врача, чем чревато избыточное потребление молочных продуктов
0
doc7648p44vc0lf0djgfpw
«Вечерняя Москва» узнала у врача, чем чревато избыточное потребление молочных продуктов
Фото: pixabay.com

В среднем, взрослому человеку достаточно употреблять 200 граммов молочных продуктов в день, заявила заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, чем чревато избыточное потребление молочных продуктов. 

— Рекомендация Минздрава очень усредненная, так как молочная продукция весьма разнообразна: от сыра до, непосредственно, цельного молока различной жирности. Последнее, действительно, плохо переносится большим количеством людей в силу того, что с возрастом уже не так вырабатывается лактаза. Это фермент, который перерабатывает лактозу - то есть молочный сахар. Коровье молоко, на самом деле, даже у детей усваивается гораздо хуже молока материнского, так как у многих есть аллергия на этот специфический белок. Лактазная же недостаточность формируется с возрастом, потому что человек все реже пьет цельное молоко и организм от него отвыкает. Как следствие - метеоризм и вздутие живота. Таким образом, даже 50 граммов молока может привести к негативным последствиям, — говорит Соломатина. 

Тем, кто не переносит цельное молоко, как отмечает эксперт, на помощь приходят кисломолочные продукты. Их сбраживанием занимаются лактобактерии, и нашему организму усваивать такую пищу гораздо проще.

— Молоко и производные от него продукты содержат много кальция, который усваивается организмом достаточно легко при сопутствующем наличии животного жира. Однако излишки кальция могут негативно сказаться на усвоении железа и привести к появлению камней в почках. Поэтому потреблять слишком много «молочки» не стоит, тем более, что часть кальция мы получаем из продуктов растительного происхождения. Больше всего его содержится в свежевыжатом апельсиновом соке, семечках кунжута и шпинате, — подчеркнула диетолог.

Железо — наш главный поставщик гемоглобина, этот химический элемент отвечает за «дыхание» клеток. Все обменные процессы в теле человека происходят только в присутствии кислорода. Если его не будет, начнется гипоксия клеток, от которой, прежде всего страдают головной мозг и сердце. Эти органы в нашем теле — главные потребители кислорода, пояснила специалист.

— При гипоксии сначала мы ощущаем слабость, невозможность сосредоточиться: даже, когда мы находимся душном помещении, где падает уровень кислорода, нам становится плохо. В долгосрочной перспективе эти процессы могут вызывать отмирание клеток головного мозга и даже инфаркт миокарда. А в начале это выражается в усталости, раздражительности и невозможности сбросить лишний вес. Конечно же, переизбыток кальция к таким тяжелым последствиям не приведет, но может стать одним из факторов развития гипоксии, — подчеркнула Елена Соломатина.

Врач обратила особое внимание на то, что человеческий организм очень сложно устроен. 

— Усвоение или неусвоение каких-либо продуктов заложено в нас и на генетическом уровне. Правда, врожденная лактазная недостаточночность присутствует лишь у 1-2 процентов россиян, — пояснила диетолог.

Также нужно помнить о том, что коровий белок не идентичен молочному белку человека. Эксперт отметила, что он не сбалансирован по аминокислотам.

Читайте также: Как и почему меняется отношение россиян к молоку

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Дожди и похолодание ждут москвичей на следующей неделе
19:237 июля 2019
Город
Метро получит 176 вагонов нового поезда «Москва» до конца 2019 года
19:187 июля 2019
Транспорт
Рейтинг Трампа вырос до рекордной отметки
19:157 июля 2019
В мире
Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
18:417 июля 2019
Культура
Пушков прокомментировал антироссийскую «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ
18:157 июля 2019
Внешняя политика
«Мосфильм» открыл один из крупнейших съемочных павильонов в Европе
17:587 июля 2019
Культура
Мосгортранс прокомментировал ДТП с троллейбусом на северо-востоке Москвы
17:557 июля 2019
Происшествия
Главный диетолог Минздрава опроверг наличие норм потребления молочных продуктов
17:437 июля 2019
Наука
Мужчина погиб под колесами электрички на Курском направлении МЖД
17:227 июля 2019
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Черном море катера арестован на два месяца
17:117 июля 2019
Происшествия
Два человека пострадали в результате аварии на проспекте Мира
17:027 июля 2019
Происшествия
Кузнецова призвала делать качественное кино и не увлекаться запретами
16:527 июля 2019
Культура
Экспонаты музеев Московского Кремля покажут на выставке в «Коломенском»
16:507 июля 2019
Город
Директор московской школы прокомментировала идею запрета телефонов
16:437 июля 2019
Город
Психотерапевт назвал возможные причины «странного» поведения Зеленского
16:187 июля 2019
В мире
Неизвестный похитил со склада магазина флешки на четыре миллиона рублей
15:527 июля 2019
Происшествия
Владимир Жидкин: Горнолыжные комплексы станут центрами притяжения в Новой Москве
15:517 июля 2019
Город
Столичные эксперты обсудили вопросы правильного питания в мегаполисе
15:427 июля 2019
Наука
Аэропорт Домодедово ввел дополнительные меры безопасности
15:417 июля 2019
Транспорт
Два человека пострадали при столкновении автомобилей на западе Москвы
15:297 июля 2019
Происшествия
Эксперт по авиации назвал новые версии исчезновения малайзийского Boeing
15:157 июля 2019
В мире
Составлен топ-5 самых запоминающихся автомобилей кинематографа
14:507 июля 2019
Кино
Резолюцию России против героизации нацистов отклонила ОБСЕ
14:487 июля 2019
Внешняя политика
Движение «босоногих» стало набирать популярность в Москве
14:377 июля 2019
Город
«Мой социальный центр» откроется в Марьиной Роще
14:367 июля 2019
Город
Лучших портных выбрали в столице
14:287 июля 2019
Город
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донецкой области
14:197 июля 2019
Происшествия
Россия призвала Америку выработать новые условия ядерной сделки
14:027 июля 2019
Внешняя политика
Опалубочный щит придавил насмерть рабочего на московской стройке
13:467 июля 2019
Происшествия
Росстат рассказал, какие продукты подорожали за последний год
13:327 июля 2019
Товары
Кандидат от партии «Слуга народа» рассказал о вреде Крыму со стороны Киева
13:207 июля 2019
В мире
Памятники Пскова включили в Список объектов всемирного наследия
13:087 июля 2019
Культура
Сергей Собянин рассказал, чем удивит москвичей фестиваль «Вдохновение»
12:557 июля 2019
Афиша
Соловьев отреагировал на «странное» поведение Зеленского
12:427 июля 2019
Звезды
Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Москве
12:217 июля 2019
Спорт
Почти 30 подъездов отремонтировали в районе Покровское-Стрешнево
12:197 июля 2019
Общество
Огромная очередь выстроилась на выставку Мунка в Третьяковской галерее
11:257 июля 2019
Культура
Движение трамваев восстановили на востоке Москвы после аварии
11:217 июля 2019
Происшествия
Ольга Скабеева встала на защиту Зеленского после «странного» видео
10:337 июля 2019
Общество
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:277 июля 2019
Происшествия
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
10:087 июля 2019
Внутренняя политика
Два автомобиля столнулись на Щелковском шоссе
09:567 июля 2019
Происшествия
Пенсионер напал с ножом на мужчину в районе Северное Тушино
09:467 июля 2019
Происшествия
Уголовное дело после аварии с бензовозом возбудили в Свердловской области
09:327 июля 2019
Происшествия
Синоптики сообщили, когда в Москву вернется летний зной
09:167 июля 2019
Город
Более 10 человек погибли и свыше 40 пострадали при взрыве в Афганистане
08:507 июля 2019
В мире
Американский миллиардер задержан по подозрению в торговле людьми
08:057 июля 2019
В мире
Странное поведение Зеленского связали с сильнодействующими препаратами
07:557 июля 2019
В мире
Количество погибших в аварии с бензовозом увеличилось до четырех человек
06:437 июля 2019
Происшествия
Названа оптимальная дневная норма употребления молочных продуктов
06:347 июля 2019
Общество
Британский посол в докладах начальству заявил о некомпетентности Трампа
06:107 июля 2019
В мире
«Передышка в циклонах»: синоптики рассказали о столичной погоде на 7 июля
05:317 июля 2019
Город
Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза был нетрезв
04:517 июля 2019
Происшествия
Получение Украиной первой партии нефти из США прокомментировали в Совфеде
03:407 июля 2019
Внешняя политика
Более миллиона рублей украли из автомобиля в центре Москвы
03:267 июля 2019
Происшествия
Владимир Джабаров прокомментировал позицию ОБСЕ по Крыму
03:077 июля 2019
Внешняя политика
Три человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области
02:447 июля 2019
Происшествия
Маршрут столичного автобуса № 38 изменят днем 7 июля
02:227 июля 2019
Город
Зеленский призвал руководителей четырех украинских таможен уволиться
01:467 июля 2019
В мире
Умер основоположник стиля босса-нова Жуан Жилберту
01:287 июля 2019
Культура
Мужчина задержан в центре столицы при попытке незаконной продажи госнаград
01:167 июля 2019
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
00:407 июля 2019
Происшествия
Россия ответила на критику США о запрете полетов в Грузию
00:357 июля 2019
Внешняя политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
23:326 июля 2019
В мире
Геннадий Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
23:236 июля 2019
Общество
Посольство РФ в США устанавливает, есть ли пострадавшие россияне при взрыве во Флориде
22:296 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в одном из зданий госпиталя имени Бурденко
22:086 июля 2019
Происшествия
Более 20 тысяч человек проголосовали за лучшие проекты на Московском урбанфоруме
22:066 июля 2019
Город
Столичный «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России
21:236 июля 2019
Спорт
Задержан мошенник, выдававший себя за инспектора ЦОДД
21:196 июля 2019
Происшествия
Суд арестовал тетю избитой девочки из Ингушетии
21:196 июля 2019
Закон
Сергей Собянин: Урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить
20:426 июля 2019
Город
Перспективные направления городского развития назвали на форуме «Мой район»
19:486 июля 2019
Город
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
19:226 июля 2019
Внешняя политика
Мужчина провалился в люк на Люблинской улице
19:016 июля 2019
Происшествия
Детей научат играть в шахматы в павильоне МЦД
18:496 июля 2019
Общество
Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП на трассе М11
18:236 июля 2019
Происшествия
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице 6 июля
18:216 июля 2019
Город
Улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве произойдет в августе
17:566 июля 2019
Транспорт
Капитан перевернувшегося катера в Черном море вез людей незаконно
17:396 июля 2019
Происшествия
Метрополитен сообщил о возможных ограничениях на ближайших к стадиону «Динамо» станциях
17:066 июля 2019
Общество
Около 150 преображенцев приняли военную присягу в Музее Победы
16:496 июля 2019
Общество
МИД считает концепцию по «противодействию Кремлю» голосом из прошлого
16:246 июля 2019
Внешняя политика
Зеленский собирается решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
16:136 июля 2019
В мире
Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановили
15:266 июля 2019
Транспорт
Задерживается движение трамваев на Варшавском шоссе из-за ДТП
14:436 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин пригласил горожан на Московский марафон
14:326 июля 2019
Город
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Тамару Синявскую
14:096 июля 2019
Культура
Мастер-классы по шахматам пройдут в павильоне МЦД в День семьи, любви и верности
13:396 июля 2019
Транспорт
Голикова подписала распоряжение о реализации плана развития волонтерства
13:246 июля 2019
Внутренняя политика
Пятикратный перегруз перевернувшегося катера подтвердили в СК
13:066 июля 2019
Происшествия
Росстат назвал регионы-«лидеры» по количеству разводов
12:486 июля 2019
Общество
Владимир Зеленский назначил нового губернатора Львовской области
12:246 июля 2019
В мире
Избитую в Ингушетии девочку поместили в барокамеру в клинике Рошаля
12:086 июля 2019
Происшествия
Более 400 шпал заменят в ходе реконструкции участка Филевской линии метро
12:026 июля 2019
Транспорт
Церемония похорон погибших подводников прошла в Санкт-Петербурге
11:526 июля 2019
Общество
Количество находившихся на борту перевернувшегося катамарана составляло 55 человек
11:296 июля 2019
Происшествия
Старшего научного сотрудника НИИ обокрали на три миллиона рублей
11:296 июля 2019
Происшествия
Сапсерфинг, йога и воздушные змеи: чем удивит москвичей экопикник
11:206 июля 2019
Город
Тишковец предупредил москвичей о пониженном атмосферном давлении
11:076 июля 2019
Город
Общежитие загорелось на юго-востоке Москвы
10:406 июля 2019
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке столицы
10:276 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в районе Кунцево
10:086 июля 2019
Происшествия
Двух человек спасли после падения машины в Яузу
09:436 июля 2019
Происшествия
Дождь и до 18 градусов тепла пообещали москвичам 6 июля
09:296 июля 2019
Город
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в США
09:106 июля 2019
В мире
Проездную карту «Тройка» сделают электронной
07:416 июля 2019
Город
Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке
07:276 июля 2019
Происшествия
Посол РФ в США выразил надежду на расширение контактов двух стран
05:176 июля 2019
Внешняя политика
Новейшая российская огнеметная система получит искусственный интеллект
04:046 июля 2019
Армия
Количество бюджетных мест в российских вузах могут увеличить
03:496 июля 2019
Общество
Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ
03:166 июля 2019
В мире
США представили стратегию по противодействию России
02:286 июля 2019
В мире
Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
02:036 июля 2019
Город
Руины Вавилона внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
01:396 июля 2019
Культура
Российские активисты начали сбор средств на памятник астронавту Армстронгу
00:576 июля 2019
Общество
Найдены все пропавшие без вести после ЧП с судном в Черном море
00:386 июля 2019
Происшествия
Леонид Рошаль: Состояние доставленной из Ингушетии девочки тяжелое
00:236 июля 2019
Общество
Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
00:206 июля 2019
В мире
Представитель НАТО предложил России способ спасения ДРСМД
00:066 июля 2019
Внешняя политика
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Екатерина Рощина

«Вертолетное такси» скоро изобретут. И полетим...

Александр Лосото

Медосмотр не для галочки

Лера Бокашева

Амстердам отказал Евровидению. Скоро все откажут...

Евгения Стогова

Смартфон, выйди вон

Ольга Кузьмина

Не ради селфи, теперь точно

Никита Камзин

Педаль в пол: уже можно

Михаил Виноградов

Пенсионер? Есть работа!

Никита Миронов

Гулять, глядя на Москву-реку

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER