Диетолог рассказала, чем опасен в рационе переизбыток молочной продукции

В среднем, взрослому человеку достаточно употреблять 200 граммов молочных продуктов в день, заявила заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, чем чревато избыточное потребление молочных продуктов.

— Рекомендация Минздрава очень усредненная, так как молочная продукция весьма разнообразна: от сыра до, непосредственно, цельного молока различной жирности. Последнее, действительно, плохо переносится большим количеством людей в силу того, что с возрастом уже не так вырабатывается лактаза. Это фермент, который перерабатывает лактозу - то есть молочный сахар. Коровье молоко, на самом деле, даже у детей усваивается гораздо хуже молока материнского, так как у многих есть аллергия на этот специфический белок. Лактазная же недостаточность формируется с возрастом, потому что человек все реже пьет цельное молоко и организм от него отвыкает. Как следствие - метеоризм и вздутие живота. Таким образом, даже 50 граммов молока может привести к негативным последствиям, — говорит Соломатина.

Тем, кто не переносит цельное молоко, как отмечает эксперт, на помощь приходят кисломолочные продукты. Их сбраживанием занимаются лактобактерии, и нашему организму усваивать такую пищу гораздо проще.

— Молоко и производные от него продукты содержат много кальция, который усваивается организмом достаточно легко при сопутствующем наличии животного жира. Однако излишки кальция могут негативно сказаться на усвоении железа и привести к появлению камней в почках. Поэтому потреблять слишком много «молочки» не стоит, тем более, что часть кальция мы получаем из продуктов растительного происхождения. Больше всего его содержится в свежевыжатом апельсиновом соке, семечках кунжута и шпинате, — подчеркнула диетолог.

Железо — наш главный поставщик гемоглобина, этот химический элемент отвечает за «дыхание» клеток. Все обменные процессы в теле человека происходят только в присутствии кислорода. Если его не будет, начнется гипоксия клеток, от которой, прежде всего страдают головной мозг и сердце. Эти органы в нашем теле — главные потребители кислорода, пояснила специалист.

— При гипоксии сначала мы ощущаем слабость, невозможность сосредоточиться: даже, когда мы находимся душном помещении, где падает уровень кислорода, нам становится плохо. В долгосрочной перспективе эти процессы могут вызывать отмирание клеток головного мозга и даже инфаркт миокарда. А в начале это выражается в усталости, раздражительности и невозможности сбросить лишний вес. Конечно же, переизбыток кальция к таким тяжелым последствиям не приведет, но может стать одним из факторов развития гипоксии, — подчеркнула Елена Соломатина.

Врач обратила особое внимание на то, что человеческий организм очень сложно устроен.

— Усвоение или неусвоение каких-либо продуктов заложено в нас и на генетическом уровне. Правда, врожденная лактазная недостаточночность присутствует лишь у 1-2 процентов россиян, — пояснила диетолог.

Также нужно помнить о том, что коровий белок не идентичен молочному белку человека. Эксперт отметила, что он не сбалансирован по аминокислотам.

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