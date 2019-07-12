Медики назвали самые распространенные виды рака в России

Минздрав России сообщил о том, какие виды онкологических заболеваний были самыми распространенными в прошлом году.

Медики рассказали, что пациенты с раком кожи поступали в российские больницы в 2018 году чаще всего. Их было около 78,5 тысяч.

Еще один распространенный вид онкологии — рак молочной железы. 70,3 тысяч случаев зарегистрировано с таким диагнозом в прошлом году.

Кроме вышеперечисленных видов онкологии, 55,7 тысяч пациентов в прошлом году начали лечиться от рака трахеи, бронхов и лёгких, 41,5 тысяч — от злокачественной опухоли в предстательной железе и 40,1 тысяч — от рака ободочной кишки — основного отдела толстой кишки.

Самые редкие онкологические заболевания: рак кости и суставных хрящей, рак губы, рак соединительной и других мягких тканей, а также рак глотки и рак печени и внутрепечёночных протоков. Не более 6,3 тысяч пациентов были зарегистрированы в российских больницах с такими диагнозами в 2018 году.

Сообщается, что рак поджелудочной железы — самый коварный вид заболевания с большой смертностью. Об этом сообщает RT.

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