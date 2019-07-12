Станции БКЛ «Авиамоторная» и «Лефортово» планируют открыть в конце года
Открытие двух новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) «Авиамоторная» и «Лефортово» запланировано на конец года. На сегодняшний день выполнено уже 20 процентов работ по благоустройству территории возле станций. Это улицы Красноказарменная и Лапина, 1-й Краснокурсантский проезд, площадка у ДК «Компрессор», сквер имени Калинина и зеленая зона около платформы Новая.
Дворы благоустроят и на одной из главных улиц района — Авиамоторной. Там появится территория тихого отдыха, сквер, аллеи, детские и спортивные площадки, а также расширят тротуары. В целом, в рамках интеграции новых станций «Авиамоторная» и «Лефортово» со станцией МЦК Андроновка будет создана единая пешеходная сеть.
В первое время после открытия новые станции будут работать как продолжение строящейся Некрасовской линии метро, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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