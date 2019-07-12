«Роскачество» дало рекомендации по выбору качественного шашлыка
Качественное мясо для приготовления шашлыка можно сделать самостоятельно или найти в магазине. Для тех, кто предпочитает покупать продукт в виде полуфабриката, «Роскачество» подготовило ряд экспертных рекомендаций.
В первую очередь при выборе шашлыка следует отдать предпочтение тому продукту, который был упакован на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии.
— На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях, — рассказала доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.
Кроме того, следует обратить особое внимание на категории, которые были указаны изготовителем на этикетке. Так, полуфабрикаты категории А и Б являются постными и содержат низкое содержание жировой и соединительной тканей, тогда как категории Г и Д содержат высокие показатели. Это позволит выбрать шашлык, подходящий под конкретные вкусовые предпочтения.
Кроме того, следует обязательно ознакомиться с датой изготовления шашлыка. По словам Анастасии Семеновой, она должна быть максимально близкой к моменту покупки. Кроме того, в случае долгой дороги следует использовать для хранения полуфабриката переносной холодильник. При этом эксперт отмечает, что в случае, если шашлык предстоит везти за город или на дачу, следует избегать «белых» соусов, например, на основе майонеза, так как они повышают риск пищевых отравлений.
Также внимание стоит обратить на размер и массу кусочков — они должны быть максимально однородны, чтобы их было удобно нанизывать на шампур, а сам шашлык равномерно доходил до готовности. При этом следует отдать предпочтение более плотным кускам мяса.
Эксперты напоминают, что гнилостный и несвежий запах не маскируется никакими добавками и рецептурными ингредиентами. Даже в случае, если данный аромат не удастся определить у сырого шашлыка, он сохранится у свежего мяса.
«Роскачество» напоминает, что при приготовлении шашлыка требуется избегать языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса является его запекание в фольге. Это позволяет защитить продукт от попадания в него образующихся при горении канцерогенных веществ.
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