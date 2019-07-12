«Роскачество» дало рекомендации по выбору качественного шашлыка

Качественное мясо для приготовления шашлыка можно сделать самостоятельно или найти в магазине. Для тех, кто предпочитает покупать продукт в виде полуфабриката, «Роскачество» подготовило ряд экспертных рекомендаций.

В первую очередь при выборе шашлыка следует отдать предпочтение тому продукту, который был упакован на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии.

— На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях, — рассказала доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

Кроме того, следует обратить особое внимание на категории, которые были указаны изготовителем на этикетке. Так, полуфабрикаты категории А и Б являются постными и содержат низкое содержание жировой и соединительной тканей, тогда как категории Г и Д содержат высокие показатели. Это позволит выбрать шашлык, подходящий под конкретные вкусовые предпочтения.

Кроме того, следует обязательно ознакомиться с датой изготовления шашлыка. По словам Анастасии Семеновой, она должна быть максимально близкой к моменту покупки. Кроме того, в случае долгой дороги следует использовать для хранения полуфабриката переносной холодильник. При этом эксперт отмечает, что в случае, если шашлык предстоит везти за город или на дачу, следует избегать «белых» соусов, например, на основе майонеза, так как они повышают риск пищевых отравлений.

При приготовлении шашлыка требуется избегать языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса является его запекание в фольге Фото: https://pixabay.com/ru

Также внимание стоит обратить на размер и массу кусочков — они должны быть максимально однородны, чтобы их было удобно нанизывать на шампур, а сам шашлык равномерно доходил до готовности. При этом следует отдать предпочтение более плотным кускам мяса.

Эксперты напоминают, что гнилостный и несвежий запах не маскируется никакими добавками и рецептурными ингредиентами. Даже в случае, если данный аромат не удастся определить у сырого шашлыка, он сохранится у свежего мяса.

«Роскачество» напоминает, что при приготовлении шашлыка требуется избегать языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса является его запекание в фольге. Это позволяет защитить продукт от попадания в него образующихся при горении канцерогенных веществ.

Читайте также: Как приготовить соус к шашлыку