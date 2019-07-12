Москвичей пригласили посмотреть лунное затмение в столичном планетарии

В Московском планетарии 15 и 16 июля пройдут первые летние астрономические наблюдения. Открытые занятия состоятся вечером (с 21:30 до полуночи) в «Парке неба» — на площадке, расположенной на крыше. Принять участие можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация. Стоит иметь ввиду, что вместимость парка не превышает 300 человек.

Так, 15 июля наблюдать будут за Луной, Юпитером и Сатурном. Гости смогут посмотреть в телескопы на так называемое Большое красное пятно на поверхности Юпитера. Это самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе, бушующий на протяжении нескольких веков. Кроме того, пронаблюдать удастся и за Сатурном, его кольцами и спутниками. Их у планеты 62. В основном это небесные тела из каменных пород и льда. Помимо прочего, астрономы покажут посетителям двойные звезды, туманности и галактики.

Гости также смогут посмотреть в телескопы на так называемое Большое красное пятно на поверхности Юпитера Фото: Максим Аносов, "Вечерня Москва"

Во вторник, 16 июля, представится возможность увидеть последнее в 2019 году лунное затмение и тщательно изучить горы и кратеры спутника Земли.

При этом в некоторых частях Москвы затмение можно посмотреть невооруженным глазом.

— Но если смотреть в бинокль или через телескоп, можно будет заметить изменение цвета лунного диска. С серо-голубого он сменится на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях, — пояснили в пресс-службе столичного планетария.

Отмечается, что частичное затмение Луны начнется в 21:43. Следующие несколько часов спутник Земли будет двигаться по северной части земной тени и погрузится в нее на четверть диска. Пик затмения придется на полночь — Луна примет багровый окрас. Окончание затмения будет в 03:17 17 июля. Соответствующая информация приведена на официальном портале мэра Москвы.

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