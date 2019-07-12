Первые шаги в бизнесе поможет сделать москвичам «Акселератор социальных проектов»

Специалисты Центра занятости «Моя карьера» запускают «Акселератор социальных проектов», в рамках которого можно будет сделать первые шаги в предпринимательстве. Новая программа позволит горожанам посещать лекции, тренинги, деловые игры и вебинары.

Ранее «Акселератор социальных проектов» был доступен только мамам. Программа рассчитана на тех родителей, которые хотят открыть свое дело, но не знают, с чего начать. Из-за того, что проект стал очень популярным и на занятия приходили не только мамы, но и папы, организаторы решили сформировать второй поток уже для всех желающих, независимо от наличия у них детей.

Первое занятие состоится 17 июля. В этот день горожанам расскажут о социальном предпринимательстве и они смогут поучаствовать в деловой игре «Придумай свой социальный бизнес».

Согласно регламенту проекта, все занятия будут проходить в центре «Моя карьера» один раз в неделю. По завершении курса состоится защита проектов, которые создадут участники.

В состав экзаменационной комиссии войдут представители фондов и организаций социальной направленности. После успешной защиты каждый участник акселератора получит сертификат, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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