Украина опротестовала решение России по «Всемирному конгрессу украинцев»
• 09:46 • 12 июля 2019
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В МИД Украины призвали ужесточить дипломатическое давление на Россию
Фото: https://twitter.com/poroshenko?lang=ru
Министерство иностранных дел Украины осудило непризнание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России.
Напомним, что недавно Генеральная прокуратура РФ признала деятельность данной организации нежелательной, поскольку она «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
В украинском ведомстве данный шаг расценили как «демонстрацию репрессивной политики» и призвали ужесточить дипломатическое давление на Россию. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
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