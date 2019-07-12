Выделенная полоса появится на улица Красная Пресня с 15 июля
• 10:05 • 12 июля 2019
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Таким образом, действующая на Звенигородском шоссе и проспекте Маршала Жукова выделенка получит продолжение
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Выделенная полоса для приоритетного проезда наземного городского транспорта появится на улице Красная Пресня в Москве с 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.
Таким образом, действующая на Звенигородском шоссе и проспекте Маршала Жукова выделенка получит продолжение. Новая полоса будет работать каждый день в обоих направлениях на участке от Большой Грузинской улицы до улицы Пресненский вал. Ее протяженность составляет 1,1 километра, сообщает Информационный центр столичного правительства на своем сайте.
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