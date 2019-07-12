СМИ: Замгенпрокурора России Малиновский написал заявление об отставке
• 10:35 • 12 июля 2019
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Владимир Малиновский курирует управление Генеральной прокуратуры РФ по Центральному федеральному округу с 2006 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский написал заявление об отставке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что заявление на увольнение было написано в четверг, 11 июля. По предварительной версии, причиной стало самочувствие 67-летнего Малиновского.
К настоящему моменту РИА Новости не получило подтверждения данной информации.
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