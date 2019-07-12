Милонов предложил создать государственное агентство знакомств для одиноких
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением создать государственное агентство знакомств для людей, страдающих от одиночества.
По словам парламентария, разработка идеи на государственном уровне позволит сделать так, чтобы люди были уверены в уравновешенности тех, с кем знакомятся. Более того, это позволило бы избежать краткосрочных, а также корыстных отношений.
Милонов, помимо прочего, выразил уверенность, что существующие сервисы для знакомств не помогают людям подобрать пару, а, скорее, представляют собой некоторое подобие сетевых публичных домов.
— Большинство сервисов знакомств превращены в публичные дома. Если законодательно ввести ответственность соцсетей за размещение объявлений и ставить жесткие условия, потому что все эти сети не неизвестны: все хозяева известны, собственники известны, — пояснил депутат агентству «Москва».
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