Названы три простых способа снизить учащенный пульс без лекарств

Названы три простых способа снизить пульс без лекарств.

Учащенные пульс и сердцебиение — распространенный недуг в летнее время. Чаще всего плохое самочувствие связано с жарой.

Врачи рассказали, как обезопасить себя в сложный для работы сердца сезон и замедлить пульс, когда это необходимо. Оказывается, иногда можно обойтись и без медицинских препаратов, но только тогда, когда заболевание не является хроническим.

Так, при учащенном пульсе врачи советуют удобно лечь и закрыть глаза. С помощью такого приема организму будет понятно, что он находится в неактивном режиме.

Еще специалисты предлагают при плохом самочувствии умываться холодной водой, это снизит интенсивность работы сердца. Но ничего не выйдет, если вы напряжены и ваше дыхание учащено. Поэтому нужно успокоиться и постараться расслабиться.

Конечно, если проблема куда глобальней небольшого сбоя в работе органа, необходимо как можно скорее принять более серьезные меры, экстренно обратившись к врачу. Об этом сообщает издание «Южный федеральный».

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