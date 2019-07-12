Более 8 тысяч рельсовых подкладок установят на Сокольнической линии метро
Новые рельсовые подкладки установят на Сокольнической линии метро. Всего будет использовано свыше 8 тысяч подкладок. Информацию об этом сообщил первый заместитель начальника метрополитена — начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
Работы будут проходить в рамках обновления инфраструктуры. На время проведения всех мероприятий станции Сокольнической линии временно закроют.
— Мы выведем более 2 тысяч сотрудников для производства этих работ. Мы заменим более 8 тысяч рельсовых подкладок на путевом хозяйстве. Заменим элементы контактного рельса. В итоге мы проведем генеральную уборку, и станции будут открыты для пассажиров, — цитирует слова Дмитрия Дощатова агентство «Москва».
Отметим, что с 13 по 20 июля включительно для пассажиров будет закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка».
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