Россия начала поставлять зенитно-ракетные комплексы С-400 в Турцию
Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 поступила в Турцию из России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Уточняется, что доставка производится на авиабазу Мюртед, что находится в провинции Анкаре. Об этом пишет РИА Новости.
Стоит отметить, что приобретение Турцией российских систем ПВО привело к международному скандалу. США потребовали отказаться от сделки с РФ и взамен предложили купить их комплексы Patriot. При этом выдвигался ультиматум: если Анкара отказывает Вашингтону, то не исключалась задержка или полная отмена продажи новейших истребителей F-35. Тем не менее Турция на уступки не пошла.
Таким образом, она стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Россия поставляет С-400 «Триумф». В ближайшем будущем у Москвы появится четвертый партнер по данному направлению — Нью-Дели.
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