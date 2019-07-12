Новая школа на 1100 учащихся появится в Коммунарке
Среднюю школу на 1100 мест построят в Коммунарке. Здание построит инвестор, после чего учебное заведение будет передано в собственность города. Об этом сообщил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Суммарная поэтажная площадь объекта составит 12 670 метров. Оно будет возведено в рамках программы «Развитие образования города Москвы «Столичное образование».
Кроме того, новую школу построят и в Крылатском. Внешне здание будет напоминать самолет. А возле села Остафьево появится образовательный центр на 750 учащихся. Здание будет состоять из двух соединенных между собой двухэтажных блоков.
Всего в ближайшие три года в Москве планируют построить 90 школ и детских садов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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