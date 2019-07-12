Демонстрация флага: корабли Балтфлота России вернулись из Атлантики

Вдали от родной земли отряд кораблей Балтийского флота успешно выполнил все поставленные командованием задачи.

Наш военный флот вновь стал океанским. Русские корабельные пушки и ракеты у самых дальних берегов показывают возросшую роль нашей страны в мире. Обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана — такая главная задача стояла перед моряками корветов «Стойкий» и «Бойкий» Балтийского флота в дальнем походе.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, за время похода отряд оставил за кормой более 3000 морских миль. Экипажи корветов отработали десятки учений и тренировок. Боевые расчеты провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Кроме этого, военные моряки отразили условный воздушный налет и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.

Несколько летных смен выполнили палубные вертолеты Ка-27, занимаясь поисками подводных лодок условного противника. Находящиеся на бортах кораблей подразделения морских пехотинцев отработали действия по различным антитеррористическим сценариям, выполнили стрельбы из штатного оружия по морским мишеням.

Корветы «Стойкий» и «Бойкий» вернулись из похода в Атлантику технически исправными и готовыми после пополнения запасов выполнять задачи по предназначению.

На кораблях Военно-морского флота России постоянно обновляется состав вооружений и технических средств. Безусловно, командование ВМФ РФ заинтересует и новинка, представленная холдингом «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» на проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге Международном военно-морского салоне. Интегрированный комплекс связи для ВМФ на базе новой системы управления с искусственным интеллектом обеспечивает бесперебойную работу в цифровых радиолиниях скрытной и помехозащищенной радиосвязи.

Как сообщается на сайте Ростеха, новая аппаратура часть решений по организации процессов передачи информации, которые раньше принимал человек, принимает автоматически. Помехозащищенность решения обеспечивается за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

Интегрированный комплекс связи предназначен для обеспечения радиосвязи между надводными кораблями и внешними корреспондентами — узлами связи командных пунктов, надводных кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов.

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