Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»

Студентка первого курса Российской академии народного хозяйства и госслужбы Анна Железняк второй месяц живет на даче в Дедовске и ездит сдавать сессию. С открытием нового терминала дорога до вуза стала удобнее и быстрее: теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево». На это уходит не больше полутора минут.

— Казалось бы, такой локальный проект — соединение станции «Стрешнево» и платформы Ленинградская, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Сегодня этими станциями пользуются около 20 тысяч человек. А скоро пассажиропоток вырастет до 30–40 тысяч. По московским меркам вроде как и немного, но представьте себе Рижское направление железных дорог. До Нахабино в районе железной дороги проживает около полумиллиона человек. И теперь у них у всех есть возможность сделать комфортную пересадку на МЦК.

Всего между МЦК и МЖД будет создано восемь пересадочных пунктов. Из них пять уже готовы Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Более того, платформа Ленинградская — одна из станций строящегося направления МЦД-2 Нахабино — Подольск. Его планируют запустить уже в конце года. В рамках этого проекта, по словам главы города, МЦК также свяжут с Курским направлением железной дороги. А это еще полмиллиона человек, которым станет проще добираться до столицы.

— Наш большой и сложный совместный проект с Российскими железными дорогами по строительству Московских диаметров и интеграции пригородных направлений железной дороги с МЦК серьезно меняет транспортную логистику, — подчеркнул Сергей Собянин. — Делает путь короче, а поездки — удобней.

Теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево» Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Как рассказал гендиректор — председатель правления РЖД Олег Белозеров, для реализации этого проекта применяются только новые технологии.

— Это и антивибрационные маты, и бесстыковой путь, и шумозащитные экраны; практически все, что здесь применяется, должно снизить шумовую нагрузку, — пояснил Белозеров. — Потому что важно не только обеспечить транспортную доступность столицы, но и сделать поездки по железной дороге максимально безопасными и комфортными.

Всего между МЦК и МЖД будет создано восемь пересадочных пунктов. Из них пять уже готовы. До конца года планируют построить еще три. В частности, МЦК свяжут с платформами Северянин Ярославского направления МЖД и НАТИ Октябрьской железной дороги.

Читайте также: Сергей Собянин сообщил, что в Коммунарке построят дворец спорта