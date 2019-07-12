Минэкологии Подмосковья назвало причину пожара около ТЭЦ в Мытищах
• 12:09 • 12 июля 2019
Поделиться:
0
doc766qiyynp95xmr713f5
В результате пожара пострадали 13 человек, еще один погиб
Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
Пожар на территории около ТЭЦ «Северная» в Мытищах произошел из-за утечки газа. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.
— В ходе обследования подтвердилось, что пожар произошел из-за утечки газа, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Напомним, в четверг, 11 июля, на участке газопровода около ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах произошло возгорание третьего уровня сложности. В результате пожара пострадали 13 человек, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Появились подробности состояния здоровья пострадавших при пожаре в Мытищах
13:0712 июля 2019
12:5612 июля 2019
12:5512 июля 2019
12:4312 июля 2019
12:3712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0112 июля 2019
11:5212 июля 2019
11:4012 июля 2019
11:2012 июля 2019
11:0912 июля 2019
11:0112 июля 2019
10:4512 июля 2019
10:2812 июля 2019
10:1112 июля 2019
10:0512 июля 2019
09:5712 июля 2019
08:3912 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:0012 июля 2019
07:5312 июля 2019
07:2912 июля 2019
07:2812 июля 2019
07:1312 июля 2019
06:5312 июля 2019
06:1212 июля 2019
05:5112 июля 2019
05:1512 июля 2019
04:2912 июля 2019
04:0612 июля 2019
03:4512 июля 2019
03:2012 июля 2019
02:5612 июля 2019
01:5512 июля 2019
01:3712 июля 2019
00:5312 июля 2019
00:3712 июля 2019
00:1512 июля 2019
23:5411 июля 2019
23:3511 июля 2019
22:5711 июля 2019
22:3311 июля 2019
22:1911 июля 2019
21:4011 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:0511 июля 2019
20:5811 июля 2019
20:1911 июля 2019
20:1911 июля 2019
19:5611 июля 2019
19:4111 июля 2019
19:3711 июля 2019
19:3711 июля 2019
19:3311 июля 2019
19:3111 июля 2019
19:0611 июля 2019
19:0311 июля 2019
18:5611 июля 2019
18:5411 июля 2019
18:5311 июля 2019
18:5311 июля 2019
18:3911 июля 2019
18:3811 июля 2019
18:2811 июля 2019
18:2411 июля 2019
18:1211 июля 2019
18:1211 июля 2019