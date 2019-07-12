Оглашен приговор террористам ИГИЛ* за организацию крушения «Сапсана»
Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* за попытку устроить крушение поезда «Сапсан» в 2017 году.
— Признать виновными, — огласил приговор судья Сергей Бровко.
Фигуранты дела получили сроки от 15 до 21 года колонии строгого режима, у одного из них — особый режим заключения, передает агентство городских новостей «Москва».
13 июля 2017 года террористы прикрепили к пути железнодорожный башмак, планируя сход «Сапсана» с рельсов и его столкновение со встречным составом. Поезд протаранил препятствие, но с рельсов не сошел.
* ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.
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