Журналистка «Рустави 2» неадекватно отреагировала на слова депутата Толстого
Во время интервью с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым грузинская журналистка вышла из себя и стала кричать на собеседника.
Сотрудница грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась оспорить независимость Абхазии и Южной Осетии, заявив Толстому, что Россия оккупировала часть Грузии.
По словам российского парламентария, он беседовал с жителями независимых республик и они заявили, что не хотят снова входить в состав Грузии и жить на ее территории.
— Никогда это больше не будет вашей территорией, — заявил ей Толстой.
— Не то что будет — это наша территория! — эмоционально ответила журналистка, добавив, что Россия еще ответит в суде за свои действия.
Ролик опубликован на YouTube.
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