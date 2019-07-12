Ученые заставили раковые клетки «совершить самоубийство»

Ген рака под названием MYC провоцирует появление опухоли при большинстве видов онкологии. Ученые из Пенсильванского университета рассказали о том, что им успешно удалось воздействовать на этот вредоносный ген.

Сообщается, что при блокировке его активности можно будет противостоять размножению раковых клеток.

Дело в том, что сейчас препараты останавливают деление клеток во всем организме. По этой причине появляются серьезные побочные эффекты. В связи с этим ученые всего мира на протяжении долгих лет пытались найти альтернативу губительному способу лечения — химиотерапии.

Наконец, американские медики пришли к тому, что совершили успешную попытку манипулирования раковыми клетками. В результате они буквально уничтожают сами себя.

— Нам нужно было блокировать рост опухоли таким образом, чтобы раковые клетки не могли выжить, — объяснил один из авторов эксперимента.

Чтобы заставить раковую клетку «совершить самоубийство», ученые атаковали белок ATF4. Далее белки продолжали накапливаться в клетках и в конце концов умирали от стресса.

Медики протестировали новый способ лечения онкологии на 12 мышах. В итоге при введении гена в клетки рак переставал развиваться.

Сейчас специалисты исследуют работу MYC в человеческом организме, чтобы удостовериться, что метод не опасен для жизни. Об этом сообщает журнал Nature Cell Biology.

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