Глава Республики Тыва раскрыл детали ДТП с 10 утонувшими в реке Шуй
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал подробности аварии в Бай-Тайгинском районе, в которой погибли десять человек.
По его словам, в местечке Одуруг машина УАЗ-469 с двумя семьями в салоне предприняла неудачную попытку переехать реку Шуй.
— Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем, — заявил Кара-оол на своей странице «ВКонтакте».
Он добавил, что приказал немедленно направить к месту происшествия группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой.
Также Кара-оол выразил соболезнования родным погибших.
— Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких, — отметил глава Республики Тыва.
По данным ГИБДД России, в машине было 12 человек. Из них в аварии погибли девять (из них семь несовершеннолетних), двух удалось спасти, еще одного ищут.
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