Актер Ефременков рассказал о своем задержании в аэропорту Краснодара
• 13:23 • 12 июля 2019
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Тимур Ефременков отметил, что в настоящее время находится у друга в Краснодаре
Фото: Фото из Instagram (@timurefremenkov)
Актер Тимур Ефременков был задержан в аэропорту Краснодара за вызывающее поведение. Сотрудники пресс-службы аэропорта сообщили, что пассажир оскорблял сотрудников службы авиабезопасности.
Актер прокомментировал данный инцидент.
— На самом деле, сыр-бор весь из-за брелока в виде патрона. Он был у меня в чемодане. Я его достал, у меня все рассыпалось, и я выругался, — пояснил он в комментарии ФАН.
Тимур Ефременков отметил, что в настоящее время находится у друга в Краснодаре.
Отметим, что актер известен широкой публике по фильмам «Чемпионы» и «Легенда № 17».
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