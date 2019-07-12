Visa опровергла информацию о возможном прекращении деятельности в России
Международная платежная система Visa планирует обеспечить устойчивую работу безналичных платежей на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на слухи о возможном прекращении деятельности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Visa и MasterCard могут перестать работать в России ввиду поправок к закону о национальной платежной системе, которые Госдума рассмотрит 23 июля.
Нововведения подразумевают введение запрета российским «дочкам» международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, которые попали под санкции. В случае замораживания расчетов платежная система может быть исключена из реестра Банка России.
В свою очередь в пресс-службе Visa опровергли данные сведения.
— Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей, — пояснили РИА Новости в платежной системе.
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