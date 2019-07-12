Максим Галкин удивился творческим способностям дочери Лизы
Дочь российского комика Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже сейчас стала проявлять удивительную сообразительность и творческий талант.
Девочка шести лет недавно стала автором арт-поделки, разрисовав морские ракушки. Поделка ребенка вызвала восхищенную реакцию знаменитого отца.
— Это вот ты сама сделала, Лиза? А ты прямо ракушки разрисовываешь? Класс! — воскликнул Галкин.
К слову, момент удивления способностями ребенка он зафиксировал на камеру. Видео с дочерью он опубликовал в новом посте Instagram на странице своих детей.
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Публикация от Family Liza_Garri|Fan-group (@liza_garri)
Подписчики тут же отреагировали на новое творение звездной дочери.
— Творческая девочка Лизонька! Успехов и радости в творчестве! — написала одна из поклонниц маленькой художницы.
— Лиза — умничка. Талант во всем, — восхитилась еще одна подписчица.
— Чудо-ребенок! Талантлива до невероятности! Даже папа в шоке! — оставила очередной комментарий пользователь соцсети.
Сейчас Галкин — ведущий программы «Лучше всех», куда приглашаются маленькие дети с большим талантом. К слову, шоумен всегда искренне радуется успехам одаренных малышей и хорошо ладит с маленькими участниками.
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