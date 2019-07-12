Лучший спасатель Москвы Александр Ворожейкин: Себе я уже доказал все, что можно

— Александр, как давно вы работаете спасателем? И что привело вас в эту профессию?

— Стаж у меня с 2006 года, то есть уже 13 лет нахожусь на службе. Десять из них — в АСО № 8. Сначала участвовал в студенческой команде Москвы по многоборью спасателей, а потом устроился в отряд на работу. С тех пор, в общем-то, ничего и не поменялось.

— Как ваши родственники реагируют на то, чем вы занимаетесь? Все-таки эта деятельность связана с риском.

— Родные и близкие к моей профессии относятся абсолютно адекватно. Считают, что это вполне достойное дело для человека. Жена с детьми тоже уже вполне привыкли, отпускают не как в последний раз, без напутственных слов. Все-таки у нас не настолько опасная работа, что мы каждый день рискуем жизнью.

— А дети интересуются вашей профессией? Может быть, уже мечтают продолжить дело отца?

— Конечно, им любопытно. Но они пока слишком маленькие, чтобы задумываться о продолжении династии. Старшему сыну шесть лет, его уже привлекают пожарные машины. Но пока так — просто полазить по ним, посмотреть, как устроены. Ничего серьезного. А младшей дочери всего два года.

— Теперь вы лучший спасатель Москвы. Как ощущаете себя в новом статусе?

— Честно говоря, не могу сказать, что что-то поменялось. Обычные соревнования. Выиграть, конечно, приятно, но корона внезапно не выросла. Тем более что в 2013 году я уже был удостоен этого титула.

— Коллеги на вас теперь по-другому не смотрят? Может быть, шутки какие-то стали отпускать?

— Нет. Искренне поздравили, порадовались успеху. Собственно, даже между участниками состязаний нет жесткой конкуренции, чтобы локтями друг друга расталкивали. Почти все знакомы, уважают коллег. Готовы дать совет или инструментом поделиться во время конкурса. И тоже от души поздравляют с победой.

— Есть у вас любимые или не очень испытания в рамках «Московских мастеров»? То, что удается лучше или хуже?

— Если говорить о том, что не получается, то сложно выделить что-либо конкретное. Программа составлена так, чтобы каждый конкурс предполагал трудности, нигде расслабиться нельзя. А вот из любимых, пожалуй, могу назвать все, что связано с альпинизмом. У меня все увлечения в принципе имеют отношение к спорту, а по спортивному туризму я мастер спорта. С веревками богатый опыт. Но это больше как удовольствие, созерцание природы. Не как испытание для себя.

— Продолжите участвовать в таких соревнованиях?

— В «Лучшем спасателе» в ближайшие три года не смогу. Да и не думаю, что буду. Себе я уже доказал все, что можно. Самому не так интересно будет, да и молодым надо дорогу уступать. Хотя кто знает. А в многоборье продолжу.

СПРАВКА

В этом году в смотре-конкурсе «Лучший спасатель Москвы — 2019» приняли участие 20 человек. Конкурсанты показали знание теории, физическую подготовку, продемонстрировали умение спасать утопающих, пострадавших в техногенных катастрофах и дорожно-транспортных ЧС.

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