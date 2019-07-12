МЧС проверяет информацию о пожаре в Российском архиве литературы и искусства
• 13:54 • 12 июля 2019
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На место прибыли пожарно-спасательные подразделения
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Экстренные службы проверяют сообщение о возгорании в Российском архиве литературы и искусства, расположенном на улице Выборгской.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по столице, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, они проводят проверку. Пока признаков возгорания не обнаружено.
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