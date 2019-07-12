Эксперт рассказал, что последует за поставками С-400 в Турцию
Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что США продолжат оказывать давление на Турцию.
Первая партия компонентов ЗРК С-400 прибыла 12 июля в Турцию. Они были доставлены на базу Мюртед в провинции Анкара, передает Nation News.
Россия и Турция заключили соглашение на поставку С-400 в 2017 году. Подобный шаг вызвал беспокойство у властей США, и они пригрозили Турции санкционными ограничениями.
Эксперт Алексей Подберезкин считает, что давление США продолжится и Турции придется выбирать, как действовать в этой ситуации.
— Для каждого государства и для каждого правительства всегда существует выбор: либо вы боретесь за свой суверенитет и за это надо платить, либо вы капитулируете, — пояснило эксперт в комментарии RNS.
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