Гостей зоопарка призвали не бросать игрушки после страданий енота Пухлика

Калининградский зоопарк призвал посетителей не бросать предметы, в частности детские игрушки, животным в вольеры. Об этом рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

По ее словам, причиной обращения к гостям зоопарка стал неприятный случай с одним из питомцев — енотом по кличке Пухлик. Животное наглоталось детских игрушек, после чего долго страдало от болей в животе. В настоящий момент ему уже лучше, и он начал идти на поправку.

Несмотря на хорошую концовку, данный прецедент послужил достаточным основанием для того, чтобы призвать граждан подойти к вопросу контакта с животными более осторожным, здравомыслящим образом.

— Друзья, мы очень просим вас: не кидайте енотам и всем остальным животным еду и тем более игрушки! Они не используют их для игры, а грызут и проглатывают, потом болеют и очень мучаются, — объяснила Михайлова.

Пресс-секретарь также попросила рассказывать сотрудникам зоопарка, если игрушка или иной предмет случайно падает в вольер. Это не только обезопасит здоровье питомцев, но и может сохранить им жизнь. Об этом пишет РИА Новости.

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