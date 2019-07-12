Терапевт сообщила о том, что каши могут спровоцировать появление рака
Стало известно, что каша, у которой истек срок годности может вызвать появление раковых клеток в организме. Об этом сообщила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова.
Она подчеркнула, что в крупе позапрошлого года уже произошло, так называемое, прогоркание жиров. Это напрямую указывает на то, что такой продукт в лучшем случае не принесет пользы.
— Употребление такого продукта может оказать негативное влияние на организм, так как прогоркающие жиры приносят кучу вреда, вплоть до повышения риска развития рака, – заявила Белоусова.
Не так давно стало известно, что самой распространенной разновидностью онкологии является рак кожи. А самые высокие показатели по больным со злокачественными новообразованиями отмечены в Курской области России. Об этом сообщает News.ru.
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