«Бросать курить никто не хочет»: онколог раскритиковал популярные исследования о лечении рака

Минздрав России опубликовал список самых распространенных видов рака за 2018 год. На первом месте стоит рак кожи, затем — рак молочной железы, трахеи, бронхов и легких, предстательной железы, ободочной кишки, основного отдела толстой кишки. Реже всего в России встречаются рак кости и суставных хрящей, губы, соединительной и других мягких тканей, а также глотки, печени и внутрипеченочных протоков.

Между тем, в СМИ продолжают обсуждать информацию об очередном уникальном и универсальном способе профилактики онкологических заболеваний — умеренное потребление молока с низкой жирностью. К такому выводу пришли учены Мадридского университета Комплутенсе. Стоит отметить, что подобные исследования появляются с завидным постоянством, «ученые» открывают все новые чудодейственные способы борьбы с раком: от прикладывания капустных листов туда, где болит и до промывания носа.

«Вечерняя Москва» поговорила с онкологом, гематологом, кандидатом медицинских наук, членом нейроонкологического общества Михаилом Ласковым. По его словам, вылечиться от рака по-прежнему можно только четко следуя указаниям профессионального врача, а не теледоктора.

— Достоверных данных о том, что в избавлении от рака или его профилактике могут помочь какие-либо продукты, на данный момент нет, хотя информация о том, что нашли очередной чудодейственный продукт, появляется постоянно. Подобные исследования должны пройти через оценку коллег на конференциях, в профсообществах, только после этого будет иметь смысл к ним обращаться.

— Почему тогда так часто появляются новости о продуктах питания, лечащих рак?

— Спрос рождает предложение. Люди хотят, чтобы им помогали яблоки и кефир, а не химия и операции. Именно поэтому малейшие данные на эту тему моментально начинают тиражироваться без адекватной интерпретации и анализов.

— Может, все же есть какие-то рекомендации, способствующие успешному лечению онкологии? Или способы уменьшить риск возникновения рака?

— В том-то и дело, что все рекомендации есть в открытом доступе, только их все равно не соблюдают. Есть яблоки люди хотят, а бросать курить нет. Нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом: необходимо держать себя в форме, чтобы избежать ожирения, которое увеличивает риск возникновения некоторых онкологических заболеваний.

Читайте также: Препарат для быстрого восстановления после инсульта разработали в Подмосковье