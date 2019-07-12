Россияне озвучили свое отношение к беспорядкам и поездкам в Грузию
Фонд «Общественное мнение» выяснил отношение россиян к поездкам в Грузию.
В первую очередь отмечается, что страну ранее посетили 15 процентов граждан РФ. 41 процент респондентов признались, что хотели бы съездить, а еще 42 процента, напротив, желания отправляться в Грузию не имеют.
Также уточняется, что 60 процентов участников опроса уверены в хорошем отношении грузин к россиянам. 14 процентов убеждены, что местное население настроено негативно. 26 процентов опрошенных затруднились сформулировать четкую позицию по вопросу.
По данным социологов, 50 процентов россиян полагают, что сейчас гражданам РФ опасно находиться в Грузии. 27 процентов высказали противоположную точку зрения, а оставшиеся 23 затруднились ответить.
Среди прочего, известно, что 27 процентов участников опроса в курсе протестов в Тбилиси. 42 процента слышали об этом лишь отчасти, а 30 процентов признались, что слышат о митингах впервые. Об этом пишет РИА Новости.
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