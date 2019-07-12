МЧС сообщило, что пожар в Российском архиве литературы и искусства ликвидирован
• 15:22 • 12 июля 2019
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Возгорание локализовано в 14:55
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям по городу заявили, что пожар в здании Российского архива литературы и искусства удалось ликвидировать.
В результате происшествия никто не пострадал.
— Пожар ликвидирован в 15:09, — говорится в заявлении МЧС.
Площадь возгорания в здании РГАЛИ составила около 150 квадратных метров, точная причина выясняется.
На месте находятся сотрудники экстренных служб. Пожар произошел в здании по адресу: Выборгская улица, дом 3, корпус 1.
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