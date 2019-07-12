Пенсионеры рассказали, как участие в «Московском долголетии» привело их к скорой свадьбе

История любви 55-летней Галины Таболич и 65-летнего Валерия Пашинина началась 12 декабря прошлого года.

— Я приехала на кастинг проекта «Искусство жить», ведь я активная участница программы «Московское долголетие», — вспоминает судьбоносный день новобрачная. — Организаторы выбирали моделей, которые будут выступать в театрализованном представлении. Я никого и ничего вокруг не замечала, внимательно слушала режиссера. А когда он вывел за руку мужчину со словами: «Вот мужчина, кто будет его женой?», неожиданно для себя выпалила: «Я!» и сразу встала рядом с Валерием.

— Стоило ей оказаться рядом, — говорит новоиспеченный супруг, — меня словно током ударило, и шальная мысль пробежала: «А вдруг и правда моя жена будущая?»

Кастинг закончился, они обменялись телефонами.

— У меня уже было ожидание чуда. Когда мы созвонились, неловкости, как часто бывает в такие минуты, у нас не возникло, — улыбается Галина Сергеевна. — Мы болтали часа три, до глубокой ночи, говорили и не могли наговориться, как после долгой разлуки. А утром меня порадовала его эсэмэска: «Доброе утро». И так тепло стало на сердце...

Дети Галины — Сергей, Николай и 14-летняя Ксения — быстро заметили перемену в маме: она стала чаще улыбаться, смеяться.

— За 15 лет ожидания и одиночества Вселенная наградила меня, подарив встречу с Валерой. Добрый, умный, с золотыми руками, он очень похож на моего папу. Я влюбилась, сильно влюбилась, — признается Галина.

Ответные чувства все сильнее захватывали и Валерия Павловича:

— Ну как о ней не думать? Красивые глаза, улыбка, голос, походка... Она вообще удивительная женщина!

Галина улыбается:

— Правда, не без недостатков. Я человек обидчивый, ранимый. Те, кто меня не знает, и подумать не могут, как легко меня задеть. Валера сумел меня понять.

Их роман развивался стремительно. Вскоре Валерий пригласил Галину в гости. Его взрослые дети — Павел, Юлия, Дарья и Катя — встретили ее дружелюбно, но особая связь у Галины сложилась с будущей 95-летней свекровью.

Через некоторое время ни он, ни она уже не представляли свою жизнь друг без друга. Предложение своей Гале Валерий сделал в присутствии детей. Регистрировать брак решили в День семьи, любви и верности.

— Сделать любимую женщину счастливой просто, если ты стремишься расслышать даже то, что она не произносит вслух, — рассуждает о том, что может стать залогом семейного счастья, Валерий Павлович.

— Валерий исполняет все мои желания, — радуется Галина. — Когда я приехала к нему на дачу, на участке был только газон, и Валера не очень хотел что-то менять. А я заговорила о прудике, представляла, как необычно будет смотреться велосипед с корзинками, в которые можно поставить горшки с яркими цветами. Еще мне очень хотелось, чтобы на участке «поселился» аист. Валера выкопал пруд, установил в цветник велосипед с корзинами, «живет» у нас теперь и аист. Я, как девчонка, просто визжала от восторга... Сегодня наш сад — цветущий оазис, где мы так счастливы!

Зрелость часто называют осенью жизни, но если в сердцах живет любовь, то и в осеннем саду можно вырастить весенние цветы.

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