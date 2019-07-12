Детский сад с музыкальным залом и игровой построят в Москве
На юге столицы построят детский сад, рассчитанный на 345 человек. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Трехэтажное здание детского сада появится на Ясеневой улице, владение 14, что в районе Орехово-Борисово Южное. Его возведут в строящемся жилом микрорайоне.
Детский сад будет построен с учетом всех современных требований. Его оснастят залом для проведения музыкальных занятий. В нем будет предусмотрена кладовая для хранения музыкального инвентаря. В здании сада обустроят два физкультурных зала и класс для проведения кружков. На территории появятся игровые площадки с теневыми навесами, а также площадка из резиновой крошки для занятиями физкультурой.
— Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада. Здание планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2021 года, — рассказал Антосенко. — Новый детский сад, который построит инвестор, обеспечит местами юных новоселов строящегося жилого
микрорайона.
За ходом строительства, качество материалов проследят специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»). Они, по словам Антосенко, проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
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