Трамп заявил, что видел смерть Шварценеггера

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел, как бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер умер. Об этом сообщил американский журналист Хантер Уокер в своем Twitter-аккаунте.

— Арнольд Шварценеггер… Вы знаете, что? Он умер… Я при этом присутствовал, — процитировал слова Трампа журналист.

“Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there.” - President Donald J. Trump — Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive