Суд запретил Трампу блокировать его подписчиков в Twitter
• 21:46 • 9 июля 2019
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Данное дело рассматривалось в связи с блокировкой Трампом семи человек, критиковавших его политику
Фото: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1001961235838103552
Президент США Дональд Трамп больше не может блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter за критику в его адрес. Соответствующее постановление вынес апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке.
Данное дело рассматривалось в связи с блокировкой Трампом семи человек, критиковавших его политику. Всего на американского президента в Twitter подписаны более 60 миллионов человек.
Согласно решению судей, блокировка президентом США критиков его деятельности в соцсети нарушает первую поправку Конституции страны, пишет Fortune.
Напомним, первая поправка Конституции США гарантирует свободу слова, прессы, собраний и вероисповедания.
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