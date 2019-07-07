Рейтинг Трампа вырос до рекордной отметки
Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента его инаугурации благодаря успешной экономической политике. Об этом свидетельствуют данные телефонного социологического опроса.
Согласно результатам, работу Трампа на посту президента одобряют 44 процента респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 53 процента опрошенных. Еще три процента не дали ответа на вопрос.
Эксперты полагают, что рост популярности Трампа связан с положительной оценкой его экономической политики. Большая часть (51 процент) респондентов считает ее успешной. Вместе с тем более половины опрошенных (55 процентов) считают неэффективной его внешнюю политику. При этом 37 процентов респондентов высказались за процедуру импичмента президента, противоположного мнения придерживаются 59 процентов американских граждан.
Кроме того, респондентов спросили, за кого бы они проголосовали на выборах, если бы те состоялись сегодня. Выбирать предлагалось между Трампом и одним из пяти политиков, имеющих наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты. Согласно полученным ответам, действующий президент проиграл бы каждому из своих оппонентов.
Опрос был организован телекомпанией ABC и газетой The Washingtоn Post и проводился с 28 июня по 1 июля. В нем приняла участие примерно тысяча человек, передает ТАСС.
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