Патриарх заявил, что верующие должны охранять церковь от нападок

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 12 июля заявил, что каждый верующий должен оказывать противодействие нападкам на православие и церковь Божию. Он выступил с таким заявлением во время Божественной литургии в храме Святого Праведного Алексия Московского в Вешняках по случаю Дня апостолов Петра и Павла.

Кроме того, патриарх Кирилл напомнил, с какой целью была основана церковь. Это произошло, по словам патриарха, не для того, чтобы люди могли прийти в нее время от времени ради совершения богослужений. Церковь была создана, чтобы верующие могли «жить в этой крепости».

— А для этого нужно защищать ее стены. И когда происходят нападки на церковь, а мы живем сейчас именно в такое время, когда нападки становятся более изощренными, защита церкви есть не только дело отдельно взятых людей, в том числе церковных чиновников. Это есть дело каждого верующего человека, — цитирует ТАСС патриарха Кирилла.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что примером для религиозных россиян должны стать апостолы. Ведь они проповедовали учение Иисуса Христа, невзирая на гонения, угрозы для жизни и унижения.

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