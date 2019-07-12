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Город

Пешеходная зона с канатным комплексом появилась в Ясеневе

Александр Ахраменко
• 17:31 • 12 июля 2019
Вдоль пешеходного маршрута предусмотрены уголки тихого отдыха
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Вдоль пешеходного маршрута предусмотрены уголки тихого отдыха
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В столичном районе Ясенево появилась новая пешеходная зона. Она приспособлена как для спокойных прогулок, так и для занятий спортом. 

На официальном портале мэра Москвы говорится, что внутриквартальный парк расположился на участке от дома 7, корпус 2, на Вильнюсской улице до дома 22, корпус 1, на Тарусской улице. 

Рабочие выложили там из прочного камня широкую дорожно-тропиночную сеть. Так, был оборудован большой канатный комплекс, где дети могут развивать ловкость. Рядом разместилась еще одна площадка, на которой установлены столы для настольного тенниса и тренажеры для воркаута.

Вдоль пешеходного маршрута на юго-западе города предусмотрели уголки тихого отдыха для горожан.

Отмечается, что на территории пешеходной зоны высадили много цветов.

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