Москвичей пригласили на мастер-классы и семинары в «Мои документы»
С 14 по 21 июля в офисах «Мои документы» пройдут курсы повышения компьютерной грамотности. Горожанам представят пошаговый алгоритм получения госуслуг в электронном формате на официальном портале мэра Москвы.
Занятия называются «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома», они пройдут на бесплатной основе. Предварительная запись не требуется.
Семинар «Как завоевать внимание потребителя» будет посвящен экономической тематике. Он пройдет 16 июля во флагманском офисе «Мои документы» по адресу: Новоясеневский проспект, 1.
Его проведет эксперт Гильдии маркетологов, главный специалист Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ «Высшая школа экономики» Максим Шматов. На мероприятие нужно заранее зарегистрироваться.
Мастер-класс «Мишка. Кедр. Шишка», на котором научат выращивать дерево из кедрового ореха, пройдет 19 июля в центре госуслуг «Мои документы» района Восточное Измайлово. Занятие начнется в 14:00. Предварительная запись не требуется.
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