Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел. Основной причиной этого специалисты считают бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.
Мелано подчеркнула, что из года в год ситуация с гибелью пчел в России ухудшается. По ее словам, на территории страны вышли из-под контроля процессы по производству, хранению, реализации и применению агрохимикатов и пестицидов.
— При обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации, — цитирует Мелано агентство городских новостей «Москва».
Также официальный представитель Россельхознадзора заявила, что ответственность за гибель пчел и потребление гражданами страны продукции с повышенным уровнем химикатов должно взять на себя Министерство экономического развития РФ.
В этой ситуации, подчеркивает Мелано, Министерство сельского хозяйства необходимо наделить полномочиями. Тогда ведомство сможет регулировать производство, хранение и применение химикатов.
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