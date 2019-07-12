«Хозяин улетел, а собака осталась»: «Хатико» обнаружили в мурманском аэропорту
Собаку обнаружили в аэропорту Мурманска. Об этом сообщается в паблике «Мурманск» в сети «ВКонтакте».
Отмечается, что хозяин пса улетел накануне, оставив питомца в аэропорту.
— Песик хороший, знает команды, дает лапу, — рассказал автор поста.
Собаку взяли на передержку, но ненадолго, так как животное не поладило с другими питомцами в новой семье.
— Сегодня отдадут, кто отлавливает собак, звоните, — добавили в публикации.
Подписчики паблика возмутились поведением хозяина пса и людей, взявших его на передержку:
— Может, лучше в приют? Зачем было забирать, чтобы сейчас звонить в службу по отлову? Позвоните волонтерам, они пристроят собачку.
— Какой же он красавчик! Ну как можно такого бросить? Как ребенка оставили...
— Хозяин, видимо, решил, что собака до его возвращения перекантуется в аэропорту и подкормлена будет. Но это предательство.
— Вот предатели! Бедный песель! Разве можно так поступать?! Аж плакать хочется.
— Какая красивая собака с умным взглядом! Никогда бы не оставил такую, будь она моей.
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