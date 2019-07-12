«Найти невесту, а не Мару Багдасарян»: зачем россиянам госсервис для знакомств

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с очередной инициативой: политик предложил создать государственное агентство для знакомств. По его словам, современные сайты знакомств больше всего напоминают бордели, а люди должны искать себе пару «среди нормальных людей, а не женщин легкого поведения». В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, как будет выглядеть такой необычный сервис.

— Понимаете, сейчас ситуация такая, что все сервисы для знакомств — это буквально публичные дома, где женщины и мужчины легкого поведения ищут себе клиентуру. Это не голословное заявление, я действительно провел эксперимент. На одном из таких сервисов мы зарегистрировали моего неженатого помощника, в профиле он указал, что хочет создать семью, серьезные отношения, спонсорством не интересуется. Сколько ему повалило сообщений от проституток! Так что подобные сайты, на мой взгляд, просто себя дискредитировали.

— Чем будет отличаться государственный сервис для знакомств от тех, которые есть сейчас?

— Надежностью. Анкеты пользователей будут проходить обязательную верификацию. Когда человек разместит анкету, она будет изучаться модератором, ему позвонят специально обученные люди, которые уточнят какие-то вопросы и, если выяснится, что информацию о себе разместил какой-то неподобающий человек, его просто удалят из сервиса. В таком случае, какой-нибудь условный солдат, который защищает нашу Родину и хочет найти себе невесту, будет уверен, что найдет себе достойную спутницу, а не Мару Багдасарян.

— А во сколько обойдется создание такого сайта государству?

— Самое интересное, что оплачивать из бюджета ничего не придется. Если это будет сервис с высоким уровнем доверия, то он привлечет большое количество пользователей и, соответственно, рекламодателей, которые с удовольствием разместят там свою информацию, банеры. Таким образом, сайт будет сам себя оплачивать, государство только гарантирует надежность.

В свою очередь, представитель одного из самых популярных сайтов знакомств Наталья Красильникова возмутилась сравнению сервисов по поиску пар с публичным домом. Что касается проституции — она была всегда и от закрытия или открытия очередного сайта ровным счетом ничего не изменится, считает Красильникова.

— В чем прав и в чем ошибся Милонов — вопрос риторический, и я лично отношусь к его заявлению нейтрально. Государство, конечно же может интегрировать функционал сайта знакомств в портал «Госуслуг», почему нет? Эта «услуга» вполне может пользоваться популярностью у одиноких людей, которые зашли на портал записаться к врачу или посмотреть свои штрафы. Но захотят ли они, чтобы государство вмешивалось в их личную жизнь на уровне СНИЛС и прочих данных?

— Кто чаще всего пользуется вашим сервисом?

— Наша аудитория огромна, ежемесячно у нас регистрируется более миллиона новых пользователей, которые хотели бы найти пару. Если говорить о картине удалений, то 65% людей, покидающих сервис, отмечают в причинах удаления — «нашел/нашла пару». А вот сколько из них поженились, мы не можем ответить, поскольку у нас нет партнерской программы с российскими ЗАГСами. Да и в ЗАГСах при заполнении документов не спрашивают, где пара познакомилась. Мы можем проследить историю знакомства только до момента удаления пары, дальнейшая судьба новой семьи зависит от самих людей, их целей, воспитания, совпадения мировоззрения и прочих ценностей. У нас есть сервис «Счастливые истории», где пользователям предлагается поподробней рассказать о том, как они нашли личное счастье. Лучшие рассказы мы публикуем у себя на корпоративном сайте или отдаем в СМИ. У меня у самой положительный опыт от использования сервисом, полтора года назад я познакомилась на сайте с любимым мужчиной. По поводу людей с низкой социальной ответственностью могу сказать, что они существуют со времен Древнего Вавилона и Шумера, являются частью общества, воспитаны в нем и пользуются любыми приложениями и сервисами. Как их перевоспитать — вопрос к Милонову, он кладезь идей, креатива и мудрости.

А вот профессиональной свахе Валентине Закоцоле задумка Милонова пришлась по душе. По ее словам, таким образом брак, к которому многие сейчас не испытывают особого интереса, можно было бы популяризовать.

— Сайты знакомств, конечно, имеют место — невозможно создать достаточное количество агентств, чтобы всех познакомить и поженить. К сожалению, на данный момент только 5% пользователей находят там постоянного спутника, создают семью. Для того, чтобы найти на сайте своего человека, нужно сперва отсеять извращенцев, женатых, тех, кто ищет одноразовые отношения. Затем выбрать того, кто подходит по запаху, внешне, по интеллекту, общению, интересам, положению и так далее. Огромное число факторов, на которые тратится уйма времени. Особенно это заметно в Москве, где времени не хватает никогда. Оно — самый ценный ресурс, а на поиски партнера на сайте тратятся недели и месяцы.

— А как работают профессиональные агентства по выбору пар?

— С каждым человеком мы работаем индивидуально, узнать про него нужно все: каким было детство, мама-папа, отношения в семье, опыт предыдущих отношений и это лишь малая часть. Нужно полностью погрузиться в клиента, помочь ему выстроить отношения, только тогда можно рассчитывать на успех. У меня, к примеру, процент сложившихся пар — 70.

— Как вам идея государственных агентств для знакомств?

— Знаете, думаю они тоже имеют смысл. Возможно, стоит выводить это на госуровень, чтобы люди понимали, насколько важна семья. Сейчас ведь люди, особенно женщины, становятся все более самодостаточными, образованными, хорошо зарабатывают, а найти партнера становится все труднее. Только создавать такое государственное агентство должны грамотно, а не на коленке, как это часто бывает.

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