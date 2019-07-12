Оксана Пушкина о травле в соцсетях: В обществе растет негатив

В социальных сетях появилась информация о травле депутата Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва, уполномоченного по правам ребенка в Московской области Оксаны Пушкиной. В анонимных Telegram-каналах сообщалось, что парламентарий якобы не смогла помочь жительнице Магнитогорска Дарье Рубцовой, которая умерла из-за обострившейся после избиений мужа болезни. «Вечерняя Москва» узнала у Оксаны Пушкиной, как она относится к негативу в свой адрес, что думает о деле Рубцовой и как предлагает бороться со случаями семейного насилия в России.

— Что можете сказать о травле в соцсетях? Как вы на нее реагируете?

— Я человек с жесткой гражданской позицией. Люди, которые имеют собственное мнение и не боятся его отстаивать, должны помнить, что это может кому-то не понравиться и «ответочка» прилетит. Я всегда говорю то, что думаю, поэтому к подобным выпадам и обвинениям отношусь спокойно. Обидеть или вывести меня из равновесия невозможно. Все получается ровно наоборот, подобного рода нападки лишь убеждают меня в том, что я все делаю правильно и двигаюсь в верном направлении.

— Считаете ли вы, что в соцсетях растет негатив? Нужно ли с этим бороться?

— В обществе, действительно растет негатив – не только в соцсетях, но и на улицах, в школах, в семьях. Я убеждена, что бороться с негативом в социальных сетях нельзя, это противоречит принципу свободы слова. Но за каждое слово нужно отвечать. В России есть законы, позволяющие гражданам защищать свою честь и достоинство. Если чье-то резкое высказывание меня унижает или задевает мою профессиональную репутацию, значит, нужно идти в суд и использовать все возможности, которые предоставляет российское законодательство.

— Что можете сказать о случае с Дарьей Рубцовой? В эфире ток-шоу «Пусть говорят» она рассказала, что четыре раза впадала в кому и пережила клиническую смерть после того, как ее избил пьяный муж. После избиений у Рубцовой была зафиксирована редкая форма эпилепсии.

— Прежде всего, нужно сказать, что случилась чудовищная трагедия. Я приношу искренние соболезнования маме, всем и родным близким Даши Рубцовой. Увидев в студии, как Даша падает в обморок, как у нее трясутся руки, я сделала все, чтобы ей помочь. Руководитель Общероссийского благотворительный общественного фонда «Содружество» врач-невролог Марина Дорофеева оказала огромную поддержку Дарье. Благодаря ее советам, была предоставлена «дорожная карта» по болезни Дарьи. Специфика вопроса требовала участие настоящих профессионалов. В результате переговоров главный врач городской клинической больницы им В.М. Буянова Александр Саликов предложил Даше пройти обследование. 5 июня девушка прибыла в Москву, и в тот же день была госпитализирована. Для пребывания в больнице Дарье была предоставлена двухместная палата, а также назначен врач.

Дальше посыпались недовольства, касающиеся обследования и возможного лечения, со стороны Дашиной мамы. При этом в ходе очередного телефонного разговора она сообщила, что Даша самовольно покидала пределы больницы: «выписалась, чтобы купить необходимые лекарства и снова была принята в больницу». Сама женщина не единожды обращалась с разными вопросами: она говорила о нежелании перевода из 2-местной палаты в общую, заявляла о краже дорогостоящего ювелирного изделия, невнимательности врачебного персонала. Но руководством больницы, с кем мы постоянно поддерживали связь, не подтверждали эту информацию. 17 июня к нам снова обратилась мама Даши с требованием перевести ее дочь уже в другую больницу. Причиной для этого стало, по ее словам, неквалифицированная медицинская помощь, что также опровергла администрация ГКБ им В.М. Буянова.

В свой адрес я также слышала постоянные упреки в нежелании помогать, требования оказать материальную помощь для оплаты авиабилетов и такси по прибытию в Москву. Мама Даши также хотела сопровождать дочь, но когда получила отказ в «спонсорской помощи», согласилась, чтобы девушка поехала в больницу одна. С нашей стороны Дарье Рубцовой была оказана всесторонняя поддержка, постоянная телефонная связь с ней, ее мамой и руководством больницы в режиме 24/7. Почему произошла трагедия? Потому что российские врачи в отличие от испанских не умеют лечить людей? Нет, это не так! Трагедия произошла, потому что Дашу избил и покалечил ее муж! Корень этой трагедии — домашнее насилие!

Чудовищных историй, подобных Дашиной, в России все больше: дело сестер Хачатурян, которых избивал и насиловал отец, Маргарита Грачева, которой отрубил руку муж, девочка из Ингушетии, которую пытала родная тетя… Декриминализация побоев привела к росту таких преступлений, жертв семейного насилия в нашей стране становится все больше, а их насильники и мучители по-прежнему чувствуют себя безнаказанными. Я ежедневно получаю письма с криками о помощи от людей, которые стали жертвами насилия в семье, заложниками, как им кажется, безвыходных ситуаций.

Чудовищных историй, подобных Дашиной, в России все больше, считает Оксана Пушкина Фото: Из личного архива Оксаны Пушкиной

— Что предлагает Госдума, чтобы защитить женщин, которые находятся в зоне риска?

— Как депутат Государственной думы я вместе с единомышленниками работаю над законопроектом «Об основах профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации». После его принятия жертва домашнего насилия будет получать специальное защитное предписание или охранный ордер, запрещающий обвиненному преследовать пострадавшего, предпринимать попытки выяснить место его пребывания, а также приобретать и использовать любой вид оружия. На время действия защитного предписания, обвиняемый в домашнем насилии будет поставлен на профилактический учет и контроль в органах внутренних дел. Для вынесения предписания необходимо, чтобы потерпевшая сторона подала заявление в полицию. За нарушение предписания будет предусмотрена административная ответственность.

Я убеждена, что нам необходима целая система законодательных актов, которые надежно защитят женщин и детей в России. Но есть и те, кто считает иначе, в том числе, среди депутатов Государственной думы. Эти люди не хотели бы, чтоб закон о профилактике семейно-бытового насилия был принят. Они боятся его также как закона о сексуальных домогательствах. Я это прекрасно знаю, поэтому нападки в анонимных телегам-каналах меня нисколько не удивляют и не задевают.

На сегодняшний день текст законопроекта «О системе профилактики семейно-бытового насилия» передан председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Владимировичу Крашенинникову. Совместно с СПЧ при Президенте России, Уполномоченным по правам человека в РФ и группой соавторов мы продолжаем вести совместную работу.