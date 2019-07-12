Семь районов столицы оснастят игровыми площадками нового поколения

В центре столицы появятся игровые площадки нового поколения. Их оборудует победитель электронного аукциона в семи районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента Москвы по конкурентной политике. Работы будут завершены в октябре текущего года.

— Игровое оборудование нового поколения, которое закупает Москва, включает в себя тренажеры для командных игр, развития логики, тренировки навыков счета и чтения. Отличительная особенность этого оборудования — приглашение ребенка к сотрудничеству, познанию окружающего мира, — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — Вместе с этим, закупкой предусмотрена установка 36 разнообразных качелей, более 20 многофункциональных игровых комплексов, а также многочисленные карусели, спортивно-игровые элементы.

Начальная цена контракта для участников торгово составляет 148 миллионов рублей. По словам Дегтева, данный сегмент рынка отличается высокой конкуренцией.

Участие в составлении перечня объектов, которые появятся в столичных дворах, принимали участие местные жители. Кроме оснащения детских площадок, планируется закупка тренажерных комплексов, различных декоративных элементов, включая садовую мебель. Также будут оборудованы новые площадки для выгула и дрессировки собак, установлены домики для кошек.

— Всего закупкой предусмотрена установка свыше двух тысяч единиц оборудования на территории Басманного, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского районов, а также Замоскворечья и Хамовников, — сообщил руководитель контрактной службы Центрального административного округа Москвы Александр Писаренко.

Читайте также: Качели и горки из экологически чистых материалов установят на детских площадках