Американская топ-модель возвратила в моду прическу из 90-х
• 19:27 • 12 июля 2019
Поделиться:
Фото: Аккаунт Эмили Ратоковски в Instagram @emrata
Речь идет о высоком пучке с двумя выпущенными прядями челки, обрамляющими лицо по бокам
Фото: Аккаунт Эмили Ратоковски в Instagram @emrata
Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратоковски возвращает моду на популярную в 90-х прическу.
Речь идет о высоком пучке с двумя выпущенными прядями челки, обрамляющими лицо по бокам.
В новом образе модель засняли недавно в Нью-Йорке. Она завершила его при помощи узких «кошачьих» солнечных очков, прямого платья с разноцветными узорами и маленькой красной кожаной сумки.
Именно такую прическу в 90-х делали популярные актрисы Фото: Аккаунт Эмили Ратоковски в Instagram @emrata
Именно такую прическу в 90-х делали популярные актрисы — Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Линдси Лохан, пишет Vogue.
Читайте также: Стилист Влад Лисовец назвал главные ошибки летнего гардероба
Фото: Аккаунт Эмили Ратоковски в Instagram @emrata
20:4912 июля 2019
20:4312 июля 2019
20:0412 июля 2019
19:3912 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:3312 июля 2019
19:2012 июля 2019
19:1812 июля 2019
18:5812 июля 2019
18:3412 июля 2019
18:0912 июля 2019
18:0112 июля 2019
17:5112 июля 2019
17:3912 июля 2019
17:3812 июля 2019
17:3112 июля 2019
17:2012 июля 2019
17:1412 июля 2019
17:0912 июля 2019
16:5412 июля 2019
15:5612 июля 2019
15:4012 июля 2019
15:1612 июля 2019
15:1612 июля 2019
14:5912 июля 2019
14:5412 июля 2019
14:2512 июля 2019
13:5012 июля 2019
13:2512 июля 2019
13:0712 июля 2019
12:5612 июля 2019
12:5512 июля 2019
12:4312 июля 2019
12:3712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0712 июля 2019
12:0112 июля 2019
11:5212 июля 2019
11:4012 июля 2019
11:2012 июля 2019
11:0912 июля 2019
11:0112 июля 2019
10:4512 июля 2019
10:2812 июля 2019
10:1112 июля 2019
10:0512 июля 2019
09:5712 июля 2019
08:3912 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:2212 июля 2019
08:0012 июля 2019
07:5312 июля 2019
07:2912 июля 2019
07:2812 июля 2019
07:1312 июля 2019
06:5312 июля 2019
06:1212 июля 2019
05:5112 июля 2019
05:1512 июля 2019
04:2912 июля 2019