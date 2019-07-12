Глава министерства труда США объявил об отставке на фоне скандала
Глава министерства труда Соединенных Штатов Америки Александр Акоста подал в отставку. Его уход с поста связан со скандалом вокруг американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми с целью дальнейшей эксплуатации.
Акоста заявил, что не хочет, чтобы эта история ассоциировалась с президентской администрацией.
Дело в том, что Джеффри Эпштейн был осужден за практически аналогичное преступление в 2008 году. Однако у миллиардера получилось договориться о сделке со следствием. Он признал свою вину и получил крайне легкое наказание за совершенные деяния — материальную компенсацию и 13 месяцев заключения.
Как передает The Hill, в этой сделке участвовал и будущий глава Минтруда Штатов Акоста, который в то время работал прокурором.
Уход министра со своего поста прокомментировал президент Америки Дональд Трамп. По его словам, Акоста за время нахождения в должности главы Минтруда проделал «невероятную работу».
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