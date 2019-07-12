Врач рассказала, что делать при отравлении грибами

Разгар грибного сезона все ближе. Как пережить его без проблем со здоровьем — «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт общей практики, сотрудница «Лахта Клиники» Амина Платунова.

— Чтобы не отравиться грибами, во-первых, ходите в лес только с человеком, который в них разбирается. Во-вторых, не ешьте грибы, в которых есть хоть какое-то сомнение. Не нужно жалеть их, выбрасывайте, как бы они ни были красивы и прекрасны, — говорит она.

В проверку грибов на предмет вредоносности с помощью народных методов врач не верит, зато верит в перестраховку с помощью медицинских препаратов:

— Есть, конечно, народные приметы — вроде той, что если отварить грибы с луковицей и луковица посинеет, значит, грибы ядовитые... Но людей, которые отравились грибами, сваренными с синей луковицей, я не видела. Зато видела людей, которые ели уже обработанные консервированные грибы и получали пищевое отравление. Так что если чувствуете, что случайно съели что-то не то, сразу же после еды примите сорбенты и желательно попейте их еще пару дней после этого.

А вот уже при малейших признаках пищевого отравления, а они проявляются в течение первого же часа, самолечением заниматься может быть не только бесполезно, но и опасно:

— Бегом к врачу! Если состояние не позволяет дойти или доехать самому — вызывайте врача на дом. Потому что если, например, развиваются сильная рвота или диарея, головокружение, слабость, то есть риск, что на момент обращения в стационар или клинику будет уже поздно. Можно получить тяжелое обезвоживание и интоксикацию вплоть до фатального исхода.

Если вы все-таки решите добраться до клиники сами, делать это на своем транспортном средстве не стоит.

— За руль садиться нельзя, потому что отравление может быть чревато головокружением или потерей сознания. К тому же многие грибы содержат токсины, добавляющие к отравлению острые психические состояния.

Поэтому лучше всего остаться дома и стараться поддерживать уровень жидкости в организме.

— Пока ждешь врача, нужно обеспечить себе физический покой и пить очень много жидкости. Если рвота очень обильная и стул жидкий до состояния воды, то принимайте препараты, удерживающие жидкость в организме, чтобы поддерживать жизнедеятельность сердца, головного мозга, легких.

И не спешите с отказом, если приехавшие к вам медики предложат продолжить лечение в больнице.

— Не пренебрегайте предложенной госпитализацией, потому что это может закончиться фатально. У нас в России очень распространена такая ситуация, когда вызывается неотложка в надежде на волшебный укол или капельницу, после которых все сразу станет хорошо. Нет: если бригада предлагает госпитализацию — надо ехать. Вы можете уйти из больницы через сутки-двое под расписку, но за это время вам помогут восполнить водно-солевой баланс, назначить лечение, — настаивает Платунова.

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