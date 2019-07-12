Экологи предупредили о схожих со съедобными ядовитых грибах
Пресс-служба Министерства экологии Московской области просит грибников проявлять внимательность: в лесах столичного региона произрастают ядовитые грибы, которые легко перепутать со съедобными.
Как уточнили в ведомстве, свинушку, галерину и гебелому — все три гриба токсичны и опасны для здоровья человека — можно спутать со съедобными грибами.
Прочие опасные представители царства грибов, встречающиеся в подмосковных лесах, выглядят специфически, потому понять, что они ядовиты, несложно: мухомор, бледная поганка, сатанинский гриб, желчный гриб, сообщает РИА Новости.
Ранее следователи Чеховского района Московской области начали доследственную проверку по факту отравления грибами четырех человек, один из которых ребенок.
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